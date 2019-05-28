Выпуск новостей за 18:00: Возвращение украинского гражданства Саакашвили. Зеленский на передовой
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 18:00 – Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили, таким образом внеся изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко. Зеленский впервые как президент Украины приехал на Луганщину. Там глава государства осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
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Источник: 24 канал
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