Випуск новин за 18:00: Повернення українського громадянства Саакашвілі. Зеленський на передовій
У випуску новин за 28 травня станом на 18:00 – Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі, таким чином внісши зміни в указ свого попередника Петра Порошенка. Зеленський вперше як президент України приїхав на Луганщину. Там глава держави оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.
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Джерело: 24 канал
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