20:09
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 18:00: Повернення українського громадянства Саакашвілі. Зеленський на передовій

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 травня станом на 18:00 – Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі, таким чином внісши зміни в указ свого попередника Петра Порошенка. Зеленський вперше як президент України приїхав на Луганщину. Там глава держави оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

      Також у випуску:

      Що дарують нардепи виборцям на округах напередодні парламентських виборів.

      Чи пройде партія Святослава Вакарчука "Голос" до парламенту.

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      39921
      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Війна Війна на Донбасі Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      сьогодні , 18:33 Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      1147
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      сьогодні , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 338
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сьогодні , 18:01 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 424
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      сьогодні , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      4541
      Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      сьогодні , 17:31 Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      Світлана Попова 1272
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук