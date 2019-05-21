Выпуск новостей за 18:00: Встреча Зеленского с главами фракций. Декларация президента

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 18:00 – Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной Рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Согласно декларации Владимира Зеленского, только за последний год он обогатился на шесть миллионов гривен.

Также в выпуске: Гость студии Оксана Сыроид рассказала о деталях встречи с Владимиром Зеленским.

Источник: 24 канал