Выпуск новостей за 18:00: Встреча Зеленского с главами фракций. Декларация президента
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 18:00 – Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной Рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Согласно декларации Владимира Зеленского, только за последний год он обогатился на шесть миллионов гривен.
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Гость студии Оксана Сыроид рассказала о деталях встречи с Владимиром Зеленским.
Источник: 24 канал
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