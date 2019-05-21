Випуск новин за 18:00: Зустріч Зеленського з головами фракцій. Декларація президента

У випуску новин за 21 травня станом на 18:00 – Президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної Ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року. Згідно з декларацією Володимира Зеленського, лише за останній рік він збагатився на шість мільйонів гривень.

Також у випуску: Гість студії Оксана Сироїд розповіла про деталі зустріч з Володимиром Зеленським.

Джерело: 24 канал