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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Випуск новин за 18:00: Зустріч Зеленського з головами фракцій. Декларація президента

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 травня станом на 18:00 – Президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної Ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року. Згідно з декларацією Володимира Зеленського, лише за останній рік він збагатився на шість мільйонів гривень.

      Також у випуску:

      Гість студії Оксана Сироїд розповіла про деталі зустріч з Володимиром Зеленським.

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      Теги: Володимир Зеленський е-декларування Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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