Выпуск новостей за 18:00: Выход Британии из ЕС. Расстрел грузовика на Донбассе
В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 18:00 – сегодня будет решаться судьба британского премьера Терезы Мэй, Партия Лейбористов инициирует голосование за недоверие правительству, ведь вчера парламент не поддержал премьерский вариант соглашения о выходе Британии из ЕС. В среду утром, 16 января, на линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных
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Украинским моряками в Москве вынесли одинаковое решение – продление ареста еще на 3 месяца.
Источник: 24 канал
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