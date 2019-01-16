Выпуск новостей за 18:00: Выход Британии из ЕС. Расстрел грузовика на Донбассе

В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 18:00 – сегодня будет решаться судьба британского премьера Терезы Мэй, Партия Лейбористов инициирует голосование за недоверие правительству, ведь вчера парламент не поддержал премьерский вариант соглашения о выходе Британии из ЕС. В среду утром, 16 января, на линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных

Также в выпуске: Украинским моряками в Москве вынесли одинаковое решение – продление ареста еще на 3 месяца.