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      Выпуск новостей за 18:00: Выход Британии из ЕС. Расстрел грузовика на Донбассе

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 18:00 – сегодня будет решаться судьба британского премьера Терезы Мэй, Партия Лейбористов инициирует голосование за недоверие правительству, ведь вчера парламент не поддержал премьерский вариант соглашения о выходе Британии из ЕС. В среду утром, 16 января, на линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных

      Также в выпуске:

      Украинским моряками в Москве вынесли одинаковое решение – продление ареста еще на 3 месяца.

      Теги: Война на Донбассе Brexit Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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