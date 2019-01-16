Випуск новин за 18:00: Вихід Британії з ЄС. Розстріл вантажівки на Донбасі
У випуску новин за 16 січня станом на 18:00 – сьогодні буде вирішуватись доля британської прем'єрки Терези Мей, Партія Лейбористів ініціює голосування за недовіру уряду, адже вчора парламент не підтримав прем'єрський варіант угоди про вихід Британії з ЄС. У середу вранці, 16 січня, на лінії розмежування на Донбасі під обстріл із гранатомета потрапила вантажівка українських військових.
Також у випуску:
Українським моряками в Москві винесли однакове рішення – продовження арешту ще на 3 місяці.
Джерело: 24 канал
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