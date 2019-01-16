20:11
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 18:00: Вихід Британії з ЄС. Розстріл вантажівки на Донбасі

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 січня станом на 18:00 – сьогодні буде вирішуватись доля британської прем'єрки Терези Мей, Партія Лейбористів ініціює голосування за недовіру уряду, адже вчора парламент не підтримав прем'єрський варіант угоди про вихід Британії з ЄС. У середу вранці, 16 січня, на лінії розмежування на Донбасі під обстріл із гранатомета потрапила вантажівка українських військових.

      Також у випуску:

      Українським моряками в Москві винесли однакове рішення – продовження арешту ще на 3 місяці.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Brexit
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
      сьогодні , 20:02 Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
      29
      Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей
      сьогодні , 19:30 Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей
      Світлана Попова 295
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 19:08 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      81222
      Вибух у Ростовській області: карма є
      сьогодні , 19:00 Вибух у Ростовській області: карма є
      Артем Овдієнко 985
      Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
      сьогодні , 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
      Юлія Девда 147
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 19:00: Українські "диверсанти" в Криму. Чого очікувати від нового президента США
       10 листопада 2016 , 19:57
      Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Незаконний склад зі зброєю
       22 серпня 2017 , 13:16
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Випуск новин за 19:00: Передвиборча брехня політиків. День "кіборгів"
       сьогодні , 19:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук