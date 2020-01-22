Выпуск новостей за 18:00: Выступление Зеленского в Давосе. Эпидемия коронавируса

В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 18:00 – Президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным обращением на второй день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Эпидемия загадочного вируса вспыхнула в китайском Ухане в начале января. Сейчас она распространилась на три страны: Японию, Таиланд и Южную Корею. И уже достигла США и России.

Также в выпуске: Нардеп Кива устроил драку в столичном ресторане.