Выпуск новостей за 18:00: Выступление Зеленского в Давосе. Эпидемия коронавируса
В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 18:00 – Президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным обращением на второй день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Эпидемия загадочного вируса вспыхнула в китайском Ухане в начале января. Сейчас она распространилась на три страны: Японию, Таиланд и Южную Корею. И уже достигла США и России.
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