Випуск новин за 18:00: Виступ Зеленського у Давосі. Епідемія коронавіруса

У випуску новин за 22 січня станом на 18:00 – Президент України Володимир Зеленський виступив зі спеціальним зверненням на другий день Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Епідемія загадкового вірусу спалахнула у китайському Ухані на початку січня. Зараз вона розповсюдилася на три країни: Японію, Таїланд та Південну Корею. І вже дісталася США та Росії.

Також у випуску: Нардеп Кива влаштував бійку у столичному ресторані.