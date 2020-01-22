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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      Випуск новин за 18:00: Виступ Зеленського у Давосі. Епідемія коронавіруса

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 січня станом на 18:00 – Президент України Володимир Зеленський виступив зі спеціальним зверненням на другий день Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Епідемія загадкового вірусу спалахнула у китайському Ухані на початку січня. Зараз вона розповсюдилася на три країни: Японію, Таїланд та Південну Корею. І вже дісталася США та Росії.

      Також у випуску:

      Нардеп Кива влаштував бійку у столичному ресторані. 

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Давос 2020
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