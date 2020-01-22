Випуск новин за 18:00: Виступ Зеленського у Давосі. Епідемія коронавіруса
У випуску новин за 22 січня станом на 18:00 – Президент України Володимир Зеленський виступив зі спеціальним зверненням на другий день Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Епідемія загадкового вірусу спалахнула у китайському Ухані на початку січня. Зараз вона розповсюдилася на три країни: Японію, Таїланд та Південну Корею. І вже дісталася США та Росії.
Також у випуску:
Нардеп Кива влаштував бійку у столичному ресторані.
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