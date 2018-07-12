Выпуск новостей за 18:00: Заявление Трампа. Голосование в Верховной Раде

В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 18:00 – потрясающее заявление из уст президента США Дональда Трампа прозвучало во время пресс-конференции в Брюсселе – он заявил, что ничего не знает о дальнейшей судьбе Крыма. Депутаты проголосовали за скандальную поправку в закон об Антикоррупционном суде, но так и не смогли проголосовать за новый состав ЦИК.

Также в выпуске: Дело против сына Авакава и экс-заместителя министра закрыли. Один рюкзак Авакова стоил Украине почти 3000 гривен. Комитет по нацбезопасности решил, что в трагедии на полигоне виноваты военные.