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Выпуск новостей за 18:00: Заявление Трампа. Голосование в Верховной Раде

Выпуск новостей 21 Читати новину українською

В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 18:00 – потрясающее заявление из уст президента США Дональда Трампа прозвучало во время пресс-конференции в Брюсселе – он заявил, что ничего не знает о дальнейшей судьбе Крыма. Депутаты проголосовали за скандальную поправку в закон об Антикоррупционном суде, но так и не смогли проголосовать за новый состав ЦИК.

Также в выпуске:

Дело против сына Авакава и экс-заместителя министра закрыли.

Один рюкзак Авакова стоил Украине почти 3000 гривен.

Комитет по нацбезопасности решил, что в трагедии на полигоне виноваты военные.

Теги: Законопроект Верховная Рада Выпуск новостей Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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