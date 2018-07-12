Випуск новин за 18:00: Заява Трампа. Голосування у Верховній Раді
У випуску новин за 12 липня станом на 18:00 – приголомшлива заява з вуст президента США Дональда Трампа пролунала під час прес-конференції в Брюсселі – він заявив, що нічого не знає про подальшу долю Криму. Депутати проголосували за скандальну поправку до закону про Антикорупційний суд, але так і не змогли проголосувати за новий склад ЦВК.
Також у випуску:
Справу проти сина Авакава та екс-заступника міністра закрили.
Один рюкзак Авакова коштував Україні майже 3000 гривень.
Комітет з нацбезпеки вирішив, що у трагедії на полігоні винні військові.
Джерело: 24 канал
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