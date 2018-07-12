Випуск новин за 18:00: Заява Трампа. Голосування у Верховній Раді

У випуску новин за 12 липня станом на 18:00 – приголомшлива заява з вуст президента США Дональда Трампа пролунала під час прес-конференції в Брюсселі – він заявив, що нічого не знає про подальшу долю Криму. Депутати проголосували за скандальну поправку до закону про Антикорупційний суд, але так і не змогли проголосувати за новий склад ЦВК.

Також у випуску: Справу проти сина Авакава та екс-заступника міністра закрили. Один рюкзак Авакова коштував Україні майже 3000 гривень. Комітет з нацбезпеки вирішив, що у трагедії на полігоні винні військові.