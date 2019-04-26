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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
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      Выпуск новостей за 18:00: Законопроект "О президенте". Чернобыльская трагедия

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 18:00 – инициированный "Самопомиччю" законопроект о президенте Украины не понравился политтехнологу Зеленского. В ночь на 26 апреля на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. В этот день вспоминают 33 годовщину трагедии – во всех украинских городах проходит памятные мероприятия.

      Также в выпуске:

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      Теги: Чернобыль Выпуск новостей Законодательство
      Источник: 24 канал
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