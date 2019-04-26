Выпуск новостей за 18:00: Законопроект "О президенте". Чернобыльская трагедия

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 18:00 – инициированный "Самопомиччю" законопроект о президенте Украины не понравился политтехнологу Зеленского. В ночь на 26 апреля на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. В этот день вспоминают 33 годовщину трагедии – во всех украинских городах проходит памятные мероприятия.

Также в выпуске: Что ждет Украину при президентстве Владимира Зеленского: мнения экспертов. На шахте на оккупированной Луганщине произошел взрыв метана, в результате погибли 17 горняков. В ЦИК завершают подсчет протоколов с мокрыми печатями. Что будет с курсом гривны после инаугурации нового президента.

Источник: 24 канал