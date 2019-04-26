Випуск новин за 18:00: Законопроект "Про президента". Чорнобильська трагедія

У випуску новин за 26 квітня станом на 18:00 – ініційований "Самопоміччю" законопроект про президента України не сподобався політтехнологу Зеленського. У ніч на 26 квітня на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. Цього дня згадують 33 річницю трагедії – у всіх українських містах відбувається пам'ятні заходи.

Також у випуску: Що чекає Україну за президентства Володимира Зеленського: думки експертів. На шахті на окупованій Луганщині стався вибух метану, в результаті загинули 17 гірників. У ЦВК завершують підрахунок протоколів з мокрими печатками. Що буде з курсом гривні після інавгурації нового президента.

Джерело: 24 канал