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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Випуск новин за 18:00: Законопроект "Про президента". Чорнобильська трагедія

      Випуск новин 7

      У випуску новин за 26 квітня станом на 18:00 – ініційований "Самопоміччю" законопроект про президента України не сподобався політтехнологу Зеленського. У ніч на 26 квітня на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. Цього дня згадують 33 річницю трагедії – у всіх українських містах відбувається пам'ятні заходи.

      Також у випуску:

      Що чекає Україну за президентства Володимира Зеленського: думки експертів.

      На шахті на окупованій Луганщині стався вибух метану, в результаті загинули 17 гірників.

      У ЦВК завершують підрахунок протоколів з мокрими печатками.

      Що буде з курсом гривні після інавгурації нового президента.

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      Теги: Випуск новин Законодавство Чорнобиль
      Джерело: 24 канал
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