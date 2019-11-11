Выпуск новостей за 18:00: Законопроект о референдуме. Тайное заседание "слуг народа"
В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 18:00 – Зеленский сообщил, что народные депутаты разрабатывают законопроект о видах и механизмах общенационального голосования вокруг государственных вопросов. В бизнес-центре "Парковый" депутаты из "Слуги народа" собираются на закрытое заседание фракции, на котором будут говорить о земле и поведении нардепов.
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