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      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
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      Выпуск новостей за 18:00: Законопроект о референдуме. Тайное заседание "слуг народа"

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 18:00 – Зеленский сообщил, что народные депутаты разрабатывают законопроект о видах и механизмах общенационального голосования вокруг государственных вопросов. В бизнес-центре "Парковый" депутаты из "Слуги народа" собираются на закрытое заседание фракции, на котором будут говорить о земле и поведении нардепов.

      Также в выпуске:

      По данным опроса "Нью Имидж Маркетинг Групп", половина жителей оккупированного Востока считают, что должны присоединиться к России.

      Нужно ли в Украине проводить референдумы и чем это опасно: ответ эксперта.

      blog_ava
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      Теги: Рынок земли Референдум Слуга народа Законодательство Выпуск новостей
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