Выпуск новостей за 18:00: Законопроект о референдуме. Тайное заседание "слуг народа"

В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 18:00 – Зеленский сообщил, что народные депутаты разрабатывают законопроект о видах и механизмах общенационального голосования вокруг государственных вопросов. В бизнес-центре "Парковый" депутаты из "Слуги народа" собираются на закрытое заседание фракции, на котором будут говорить о земле и поведении нардепов.

Также в выпуске: По данным опроса "Нью Имидж Маркетинг Групп", половина жителей оккупированного Востока считают, что должны присоединиться к России. Нужно ли в Украине проводить референдумы и чем это опасно: ответ эксперта.