Випуск новин за 18:00: Законопроєкт про референдум. Таємне засідання "слуг народу"
У випуску новин за 11 листопада станом на 18:00 – Зеленський повідомив, що народні депутати розробляють законопроєкт про види та механізми загальнонаціонального голосування навколо державних питань. У бізнес-центрі "Парковий" депутати зі "Слуги народу" збираються на закрите засідання фракції, на якому будуть говорити про землю та поведінку нардепів.
Також у випуску:
За даними опитування "Нью Імідж Маркетинг Груп", половина мешканців окупованого Сходу вважають, що мають примкнути до Росії.
Чи потрібно в Україні проводити референдуми та чим це небезпечно: відповідь експерта.
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