Випуск новин за 18:00: Законопроєкт про референдум. Таємне засідання "слуг народу"

У випуску новин за 11 листопада станом на 18:00 – Зеленський повідомив, що народні депутати розробляють законопроєкт про види та механізми загальнонаціонального голосування навколо державних питань. У бізнес-центрі "Парковий" депутати зі "Слуги народу" збираються на закрите засідання фракції, на якому будуть говорити про землю та поведінку нардепів.

Також у випуску: За даними опитування "Нью Імідж Маркетинг Груп", половина мешканців окупованого Сходу вважають, що мають примкнути до Росії. Чи потрібно в Україні проводити референдуми та чим це небезпечно: відповідь експерта.