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      Выпуск новостей за 18:00: Зарплаты министров. Драка нардепов

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей 11 декабря по состоянию на 18:00 – наибольшую зарплату среди министров за ноябрь получил министр внутренних дел Арсен Аваков. За работу ему заплатили более 97 тысяч гривен. На аграрном комитете подрались нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец и нардепы предыдущих созывов от "Свободы". Богданец находится в больнице с сотрясением мозга.

      Также в выпуске:

      С первого января народные депутаты останутся без иммунитета. Это означает, что правоохранительные органы должны были бы получить все возможности беспрепятственно прослушивать нардепа, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности, если на то есть основания. Но парламент решил иначе.

       

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      Теги: Выпуск новостей Деньги Верховная Рада Зарплата
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