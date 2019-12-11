Выпуск новостей за 18:00: Зарплаты министров. Драка нардепов

В выпуске новостей 11 декабря по состоянию на 18:00 – наибольшую зарплату среди министров за ноябрь получил министр внутренних дел Арсен Аваков. За работу ему заплатили более 97 тысяч гривен. На аграрном комитете подрались нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец и нардепы предыдущих созывов от "Свободы". Богданец находится в больнице с сотрясением мозга.

Также в выпуске: С первого января народные депутаты останутся без иммунитета. Это означает, что правоохранительные органы должны были бы получить все возможности беспрепятственно прослушивать нардепа, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности, если на то есть основания. Но парламент решил иначе.