Випуск новин за 18:00: Зарплати міністрів. Бійка нардепів

У випуску новин 11 грудня станом на 18:00 – найбільшу зарплату серед міністрів за листопад отримав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За роботу йому заплатили понад 97 тисяч гривень. На аграрному комітеті побилися нардеп від "Слуги народу" Андрій Богданець та нардепи попередніх скликань від "Свободи". Богданець перебуває в лікарні зі струсом мозку.

Також у випуску: З першого січня народні депутати залишаться без імунітету. Це означає, що правоохоронні органи мали б отримати всі можливості безперешкодно прослуховувати нардепа, заарештовувати та притягати до кримінальної відповідальності, якщо на те є підстави. Та парламент вирішив інакше.