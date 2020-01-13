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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Выпуск новостей за 18:00: Заседание комитета относительно авиакатастрофы МАУ. Расстрел в Каховке

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 18:00 – в Киеве состоялось заседание комитета иностранных дел насчет авиакатасрофы МАУ в Иране. Расследование относительно резонансного убийства в Каховке получило новый поворот. В полиции признали, что каховские правоохранители возбудили процедуру следственных действий на месте расстрела и пытались замести следы.

      Также в выпуске:

      МВД продолжает показательный парад задержаний. Глава Нацполиции заявил о задержании подозреваемых в убийстве волонтера Амины Окуевой. Более того, удалось задержать предполагаемого организатора убийства.

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      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Выпуск новостей
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