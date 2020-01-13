Выпуск новостей за 18:00: Заседание комитета относительно авиакатастрофы МАУ. Расстрел в Каховке

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 18:00 – в Киеве состоялось заседание комитета иностранных дел насчет авиакатасрофы МАУ в Иране. Расследование относительно резонансного убийства в Каховке получило новый поворот. В полиции признали, что каховские правоохранители возбудили процедуру следственных действий на месте расстрела и пытались замести следы.

Также в выпуске: МВД продолжает показательный парад задержаний. Глава Нацполиции заявил о задержании подозреваемых в убийстве волонтера Амины Окуевой. Более того, удалось задержать предполагаемого организатора убийства.