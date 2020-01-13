Випуск новин за 18:00: Засідання комітету щодо катастрофи МАУ. Розстріл на Херсонщині

У випуску новин за 13 січня станом на 18:00 – у Києві відбулось засідання комітету зі зовнішньої політики щодо авіакатасрофи МАУ в Ірані. Розслідування щодо резонансного вбивства у Каховці отримало новий поворот. У поліції визнали, що каховські правоохоронці порушили процедуру слідчих дій на місці розстрілу і намагалися замести сліди.

Також у випуску: МВС продовжує показовий парад затримань. Глава Нацполіції заявив про затримання підозрюваних у вбивстві волонтерки Аміни Окуєвої. Ба більше, вдалося затримати ймовірного організатора вбивства.