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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

      Выпуск новостей за 18:00: Заседание комитета Рады. Отмена статьи о незаконном обогащении

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 18:00 – народные депутаты вызвали на комитет фигурантов журналистского расследования программы "Наши деньги" про коррупционные схемы в "Укроборонпроме". Конституционный суд отменил норму, которая заставляла чиновников объяснять состояния.

      Также в выпуске:

      Кто следит за журналистами-расследователями в Украине.

      Интересные факты из жизни Олега Гладковского, который является фигурантом расследования о коррупционных схемах в "Укроборонпроме".

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      Теги: Расследования Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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