Выпуск новостей за 18:00: Заседание комитета Рады. Отмена статьи о незаконном обогащении

В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 18:00 – народные депутаты вызвали на комитет фигурантов журналистского расследования программы "Наши деньги" про коррупционные схемы в "Укроборонпроме". Конституционный суд отменил норму, которая заставляла чиновников объяснять состояния.

Также в выпуске: Кто следит за журналистами-расследователями в Украине. Интересные факты из жизни Олега Гладковского, который является фигурантом расследования о коррупционных схемах в "Укроборонпроме".