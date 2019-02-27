Випуск новин за 18:00: Засідання комітету Ради. Скасування статті про незаконне збагачення

У випуску новин за 27 лютого станом на 18:00 – народні депутати викликали на комітет фігурантів журналістського розслідування програми "Наші гроші" про корупційні схеми в "Укроборонпромі". Конституційний суд скасував норму, яка змушувала посадовців і чиновників пояснювати статки.

Також у випуску: Хто стежить за журналістами-розслідувачами в Україні. Цікаві факти з життя Олега Гладковського, який є фігурантом розслідування про корупційні схеми в "Укроборонпромі".