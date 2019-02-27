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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ
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      Випуск новин за 18:00: Засідання комітету Ради. Скасування статті про незаконне збагачення

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 лютого станом на 18:00 – народні депутати викликали на комітет фігурантів журналістського розслідування програми "Наші гроші" про корупційні схеми в "Укроборонпромі". Конституційний суд скасував норму, яка змушувала посадовців і чиновників пояснювати статки.

      Також у випуску: 

      Хто стежить за журналістами-розслідувачами в Україні. 

      Цікаві факти з життя Олега Гладковського, який є фігурантом розслідування про корупційні схеми в "Укроборонпромі". 

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      Теги: Випуск новин Розслідування
      Джерело: 24 канал
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