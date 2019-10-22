Выпуск новостей за 18:00: Зеленский в Японии. Переаттестация для ГПУ
В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 18:00 – Владимир Зеленский находится в Японии в рамках рабочего визита. Там президент принял участие в церемонии интронизации японского императора, а также провел ряд важных встреч. Знания работников ГПУ хотят проверить. Почему сотрудники ведомства выступают против предложенной формы аттестации – выясняли журналисты 24 канала.
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