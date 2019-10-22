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      Випуск новин за 18:00: Зеленський у Японії. Переатестація для ГПУ

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 жовтня станом на 18:00 – Володимир Зеленський перебуває у Японії в рамках робочого візиту. Там президент взяв участь у церемонії інтронізації японського імператора, а також провів низку важливих зустрічей. Знання працівників ГПУ хочуть перевірити. Чому співробітники відомства виступають проти запропонованої форми атестації – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску: 

      Чому міжнародна спільнота та внутрішня опозиція критикують судову реформу Зеленського.

      Із зачиненими вікнами та у масках: як вберегтися від смогу.

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
      16798
      Теги: Володимир Зеленський ГПУ Випуск новин Закордонні візити Зеленського Японія
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