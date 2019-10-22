Випуск новин за 18:00: Зеленський у Японії. Переатестація для ГПУ
У випуску новин за 22 жовтня станом на 18:00 – Володимир Зеленський перебуває у Японії в рамках робочого візиту. Там президент взяв участь у церемонії інтронізації японського імператора, а також провів низку важливих зустрічей. Знання працівників ГПУ хочуть перевірити. Чому співробітники відомства виступають проти запропонованої форми атестації – з'ясовували журналісти 24 каналу.
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Чому міжнародна спільнота та внутрішня опозиція критикують судову реформу Зеленського.
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