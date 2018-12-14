Выпуск новостей за 18:00: Жены Януковича. "Благотворительность" депутатов перед выборами

В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 18:00 – во времена правления экс-президента Виктора Януковича было много слухов, кто же первая леди Украины, потому что он почти не появлялся на публике с официальной женой. Народные депутаты перед выборами начали активно заниматься "благотворительностью", они раздают людям пакеты с продуктами и даже одежду из секонд-хенда.

Также в выпуске: На Запорожье судья на заседании показала адвокату фигу.