Випуск новин за 18:00: Жінки Януковича. "Благодійність" депутатів перед виборами

У випуску новин за 14 грудня станом на 18:00 – за часів правління екс-президента Віктора Януковича було багато чуток, хто ж перша леді України, бо він майже не з'являвся на публіці з офіційною дружиною. Народні депутати перед виборами почали активно займатися "благодійністю", вони роздають людям пакунки з продуктами та навіть одяг з секонд-хенду.

Також у випуску: На Запоріжжі суддя на засіданні показала адвокату дулю.