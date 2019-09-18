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      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
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      Выпуск новостей за 18:00: Жизнь Гладковских после скандала. Формула Штайнмайера

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 18:00 – киевские бары, упражнения в спорткомплексе Порошенко и отдых в Испании. Чем живут сейчас скандальные отец и сын Гладковские, которых поймали на коррупции в оборонке. Продолжается совместное заседание двух комитетов Верховной Рады Украины: по вопросам интеграции Украины с ЕС и внешней политики. На заседание пришел министр иностранных дел.

      Также в выпуске:

      В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро.

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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