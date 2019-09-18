Випуск новин за 18:00: Життя Гладковських після скандалу. Формула Штайнмаєра

У випуску новин за 18 вересня станом на 18:00 – київські бари, вправи у спорткомплексі Петра Порошенка і відпочинок в Іспанії. Чим живуть зараз скандальні батько і син Гладковські, яких впіймали на корупційних схемах в оборонці. Триває спільне засідання двох комітетів Верховної Ради України: з питань інтеграції України з ЄС та зовнішньої політики. На засідання прийшов міністр закордонних справ.

Також у випуску: У Києві невідомий загрожує підірвати міст метро.

Джерело: 24 канал