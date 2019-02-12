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      Выпуск новостей за 18: 00: укрепление государственной валюты. Декларации кандидатов в президенты

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 18:00 – отечественная валюта с начала 2019 года быстро укрепляет свои позиции. Это объясняется тем, что экономическая стабильность заинтересовала инвесторов, которые начали покупать гривневые облигации. Все кандидаты в президенты обнародовали свои электронные декларации за 2017 год. Самым богатым кандидатом стал Президент Украины Петр Порошенко.

      Также в выпуске:

      Суд в Киеве избрал меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк.

      Расследование конфликта между Супрун и Тодуровым.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Гривна Валюта Доллар-Гривна
      Источник: 24 канал
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