Выпуск новостей за 18: 00: укрепление государственной валюты. Декларации кандидатов в президенты
В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 18:00 – отечественная валюта с начала 2019 года быстро укрепляет свои позиции. Это объясняется тем, что экономическая стабильность заинтересовала инвесторов, которые начали покупать гривневые облигации. Все кандидаты в президенты обнародовали свои электронные декларации за 2017 год. Самым богатым кандидатом стал Президент Украины Петр Порошенко.
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Источник: 24 канал
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