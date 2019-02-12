Выпуск новостей за 18: 00: укрепление государственной валюты. Декларации кандидатов в президенты

В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 18:00 – отечественная валюта с начала 2019 года быстро укрепляет свои позиции. Это объясняется тем, что экономическая стабильность заинтересовала инвесторов, которые начали покупать гривневые облигации. Все кандидаты в президенты обнародовали свои электронные декларации за 2017 год. Самым богатым кандидатом стал Президент Украины Петр Порошенко.

Также в выпуске: Суд в Киеве избрал меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк. Расследование конфликта между Супрун и Тодуровым.