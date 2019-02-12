Випуск новин за 18:00: Зміцнення державної валюти. Декларації кандидатів у президенти
У випуску новин за 12 лютого станом на 18:00 – вітчизняна валюта з початку 2019 року швидко зміцнює свої позиції. Це пояснюється тим, що економічна стабільність зацікавила інвесторів, які почали купувати гривневі облігації. Всі кандидати у президенти оприлюднили свої електронні декларації за 2017 рік. Найбагатшим кандидатом став Президент України Петро Порошенко.
Також у випуску:
Суд у Києві не обрав запобіжний захід Владиславу Мангеру, якого підозрюють у вбивстві Катерини Гандзюк.
Розслідування конфлікту між Супрун та Тодуровим.
Джерело: 24 канал
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