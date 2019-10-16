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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 19:00: 150 дней президентства Зеленского. Эйджизм в Украине

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 19:00 – 150 суток проходит со дня инаугурации президента Владимира Зеленского – он с тех пор имеет определенные свершения, потому украинцы уже могут давать его действиям обоснованные оценки. Эйджизм — дискриминация человека на основании его возраста. К сожалению, в Украине он встречается очень часто – от бытовых до рабочих ситуаций.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада Украины во втором чтении приняла изменения в законы о судейских органах. За инициативу Президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 236 депутатов. Против проголосовали 66, еще 23 – воздержались, а 62 – не голосовали вовсе.

      По Киеву свободно гуляет ведущий российских пропагандистских ток-шоу Борис Корчевников. В Госпогранслужбе заявили, что запрета на въезд у него нет, а почему – это уже дело СБУ.

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      Теги: Верховная Рада Владимир Зеленский Офіс Президента Выпуск новостей
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