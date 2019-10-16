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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 19:00: 150 днів президентства Зеленського. Ейджизм в Україні

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 жовтня станом на 19:00 – 150 діб минає від дня інавгурації президента Володимира Зеленського – має він відтоді певні звершення, то ж українці вже можуть давати його діям обґрунтовані оцінки. Е́йджизм — дискримінація людини на підставі її віку. На жаль, в Україні він зустрічається дуже часто – від побутових до робочих ситуацій.

      Також у випуску:

      Верховна Рада України у другому читанні ухвалила зміни до законів про суддівські органи. За ініціативу Президента України Володимира Зеленського проголосували 236 депутатів. Проти проголосували 66, ще 23 – утримались, а 62 – не голосували зовсім.

      Києвом вільно гуляє ведучий російських пропагандистських ток-шоу Борис Корчевников. В Держприкордон службі заявили, що заборони на в'їзд у нього немає, а чому – це вже справа СБУ.

      blog_ava
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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Володимир Зеленський Офіс Президента
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