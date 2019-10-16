Випуск новин за 19:00: 150 днів президентства Зеленського. Ейджизм в Україні

У випуску новин за 16 жовтня станом на 19:00 – 150 діб минає від дня інавгурації президента Володимира Зеленського – має він відтоді певні звершення, то ж українці вже можуть давати його діям обґрунтовані оцінки. Е́йджизм — дискримінація людини на підставі її віку. На жаль, в Україні він зустрічається дуже часто – від побутових до робочих ситуацій.

Також у випуску:

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила зміни до законів про суддівські органи. За ініціативу Президента України Володимира Зеленського проголосували 236 депутатів. Проти проголосували 66, ще 23 – утримались, а 62 – не голосували зовсім.

Києвом вільно гуляє ведучий російських пропагандистських ток-шоу Борис Корчевников. В Держприкордон службі заявили, що заборони на в'їзд у нього немає, а чому – це вже справа СБУ.