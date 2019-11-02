Выпуск новостей за 19:00: Абсурдный приговор Дубневичу. Протесты в Гонконге

В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 19:00 – Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для народного депутата Ярослава Дубневича в виде залога в размере 100 миллионов гривен. Протесты в Гонконге набирают обороты. Теперь люди требуют, чтобы им разрешили выбирать местную власть. А вот правление Китая считает, что подстрекают ситуацию в Гонконге иностранные правительства.

Также в выпуске: Президент "Радио Свобода" Джейми Флай осудил давление и угрозы команде журналистов программы "Схемы" со стороны Андрея Портнова. В Тернополе поджигателей сухой травы и листьев ищут квадрокоптером с высоты птичьего полета. Как только нарушителя обнаружат – инспекторы сразу едут и составляют админпротокол.