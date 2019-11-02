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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 19:00: Абсурдний вирок Дубневичу. Протести у Гонконгу

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 листопада станом на 19:00 – Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича у вигляді застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Протести у Гонконгу набирають обертів. Тепер люди вимагають, щоб їм дозволили обирати місцеву владу. А ось правління Китаю вважає, що підбурюють ситуацію у Гонконзі іноземні уряди.

      Також у випуску:

      Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай засудив тиск і погрози команді журналістів програми "Схеми" з боку Андрія Портнова.

      У Тернополі паліїв сухої трави й листя шукають квадрокоптером з висоти пташиного польоту. Як тільки порушника виявляють – інспектори одразу їдуть і складають адмінпротокол.

      blog_ava
      Суд відпустив Дубневича під заставу у 100 мільйонів гривень
      сьогодні
      2254
      Теги: Випуск новин Ярослав Дубневич Судді Протести у Гонконгу Протести
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