Випуск новин за 19:00: Абсурдний вирок Дубневичу. Протести у Гонконгу
У випуску новин за 2 листопада станом на 19:00 – Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича у вигляді застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Протести у Гонконгу набирають обертів. Тепер люди вимагають, щоб їм дозволили обирати місцеву владу. А ось правління Китаю вважає, що підбурюють ситуацію у Гонконзі іноземні уряди.
Також у випуску:
Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай засудив тиск і погрози команді журналістів програми "Схеми" з боку Андрія Портнова.
У Тернополі паліїв сухої трави й листя шукають квадрокоптером з висоти пташиного польоту. Як тільки порушника виявляють – інспектори одразу їдуть і складають адмінпротокол.
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