Випуск новин за 19:00: Абсурдний вирок Дубневичу. Протести у Гонконгу

У випуску новин за 2 листопада станом на 19:00 – Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича у вигляді застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Протести у Гонконгу набирають обертів. Тепер люди вимагають, щоб їм дозволили обирати місцеву владу. А ось правління Китаю вважає, що підбурюють ситуацію у Гонконзі іноземні уряди.

Також у випуску: Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай засудив тиск і погрози команді журналістів програми "Схеми" з боку Андрія Портнова. У Тернополі паліїв сухої трави й листя шукають квадрокоптером з висоти пташиного польоту. Як тільки порушника виявляють – інспектори одразу їдуть і складають адмінпротокол.