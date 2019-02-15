Выпуск новостей за 19:00: Афганская война. Уголовное производство для Виктора Медведчука
В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 19:00 – Советский Союз 30 лет назад под давлением международного сообщества вывел свои войска из Афганистана, который пытался подчинить себе 10 лет. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука.
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Источник: 24 канал
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