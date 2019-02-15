Випуск новин за 19:00: Афганська війна. Кримінальне провадження для Віктора Медведчука

У випуску новин за 15 лютого станом на 19:00 – Радянський Союз 30 років тому під тиском міжнародної спільноти вивів свої війська з Афганістану, який намагався підпорядкувати собі 10 років. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.

Також у випуску: Хто має шанс потрапити до 9-го скликання Верховної Ради.