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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 19:00: Акции памяти Кати Гандзюк. Импичмент Трампа

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 19:00 – в городах Украины вечером 4 ноября начались акции "Год без Кати", посвященные памяти погибшей год назад активистки Екатерины Гандзюк. В Белом доме заявили, что оснований для импичмента Дональда Трампа нет.

      Также в выпуске:

      15-летней девушке, которую во Львове травмировали перепуганные лошади, сделали сложную операцию.

      Бывший мэр Грозного племянник Рамзана Кадырова, Ислам, признал, что издевался над людьми.

      Президент Зеленский подписал судебную реформу. Почти все нормы закона вступят в силу со следующего дня после его официального опубликования.

      blog_ava
      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодняшний день
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      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Выпуск новостей Импичмент Трампа
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