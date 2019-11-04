Випуск новин за 19:00: Акції пам'яті Каті Гандзюк. Імпічмент Трампа
У випуску новин за 4 листопада станом на 19:00 – у містах України ввечері 4 листопада розпочались акції "Рік без Каті", присвячені пам'яті загиблої рік тому активістки Катерини Гандзюк. У Білому домі заявили, що підстав для імпічменту Дональда Трампа немає.
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