Випуск новин за 19:00: Акції пам'яті Каті Гандзюк. Імпічмент Трампа

У випуску новин за 4 листопада станом на 19:00 – у містах України ввечері 4 листопада розпочались акції "Рік без Каті", присвячені пам'яті загиблої рік тому активістки Катерини Гандзюк. У Білому домі заявили, що підстав для імпічменту Дональда Трампа немає.

Також у випуску: 15-річній дівчині, яку у Львові травмували перелякані коні, зробили складну операцію. Колишній мер Грозного племінник Рамзана Кадирова – Іслам визнав, що знущався над людьми. Президент Зеленський підписав судову реформу. Майже всі норми закону наберуть чинності з наступного дня після його офіційного опублікування.