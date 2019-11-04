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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Випуск новин за 19:00: Акції пам'яті Каті Гандзюк. Імпічмент Трампа

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 листопада станом на 19:00 – у містах України ввечері 4 листопада розпочались акції "Рік без Каті", присвячені пам'яті загиблої рік тому активістки Катерини Гандзюк. У Білому домі заявили, що підстав для імпічменту Дональда Трампа немає.

      Також у випуску:

      15-річній дівчині, яку у Львові травмували перелякані коні, зробили складну операцію.

      Колишній мер Грозного племінник Рамзана Кадирова – Іслам визнав, що знущався над людьми.

      Президент Зеленський підписав судову реформу. Майже всі норми закону наберуть чинності з наступного дня після його офіційного опублікування.

      blog_ava
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      Теги: Справа Катерини Гандзюк Випуск новин Імпічмент Трампа
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