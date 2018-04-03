Выпуск новостей за 19:00: Акция "Лицо мира". Картины Сущенко
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 19:00 – в Житомире стартовал проект Лицо мира, в рамках которого на остановках общественного транспорта разместили фотографии ветеранов российско-украинской войны. Роман Сущенко – украинский журналист, которого незаконно задержали и удерживают в российском СИЗО, передал свои картины на родину.
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Источник: 24 Канал
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