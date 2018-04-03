Випуск новин за 19:00: Акція "Обличчя миру". Картини Сущенка
У випуску новин за 3 квітня станом на 19:00 – у Житомирі стартував проект Обличчя миру, в рамках якого на зупинках громадського транспорту розмістили світлини ветеранів російсько-української війни. Роман Сущенко – український журналіст, якого незаконно затримали та утримують у російському СІЗО, передав свої картини на батьківщину.
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Джерело: 24 Канал
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