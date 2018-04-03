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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Випуск новин за 19:00: Акція "Обличчя миру". Картини Сущенка

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У випуску новин за 3 квітня станом на 19:00 – у Житомирі стартував проект Обличчя миру, в рамках якого на зупинках громадського транспорту розмістили світлини ветеранів російсько-української війни. Роман Сущенко – український журналіст, якого незаконно затримали та утримують у російському СІЗО, передав свої картини на батьківщину.

Також у випуску:

Депутатський автопарк.

Ситника та Холодницького запросили до парламенту.

Депутати не змогли скасувати декларування для активістів.

Теги: Випуск новин Верховна Рада Новини Житомира Роман Сущенко Назар Холодницький Артем Ситник Дорогі депутати
Джерело: 24 Канал
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