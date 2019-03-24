Выпуск новостей за 19:00: Акция в поддержку украинских политзаключенных.

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 19:00 – в Киеве состоялась акция в поддержку Павла Гриба и украинских политзаключенных в России. С таким призывом активисты собрались у посольства России в столице Украины. Владимир Путин приезжал в Крым на годовщину оккупации. Там он заявил о том, что украинский и российский народы никогда не ссорились.

Также в выпуске: Как изменилась жизнь курсантов-нахимовцев, которые остались верными Украине. В Харькове женщина с четырьмя детьми вынуждена жить в сгоревшей квартире. На Львовщине из-за обвала породы на шахте погиб горняк.