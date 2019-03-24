Выпуск новостей за 19:00: Акция в поддержку украинских политзаключенных.
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 19:00 – в Киеве состоялась акция в поддержку Павла Гриба и украинских политзаключенных в России. С таким призывом активисты собрались у посольства России в столице Украины. Владимир Путин приезжал в Крым на годовщину оккупации. Там он заявил о том, что украинский и российский народы никогда не ссорились.
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Источник: 24 канал
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