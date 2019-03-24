Випуск новин за 19:00: Акція на підтримку українських політв'язнів. Заява Путіна щодо українців
У випуску новин за 24 березня станом на 19:00 – у Києві відбулася акція на підтримку Павла Гриба та українських політв'язнів в Росії. З таким закликом активісти зібралися біля посольства Росії у столиці України. Володимир Путін приїжджав до Криму на річницю окупації. Там він заявив про те, що український та російський народи ніколи не сварились.
Також у випуску:
Як змінилося життя курсантів-нахімовців, які залишилися вірними Україні.
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На Львівщині через обвал породи на шахті загинув гірник.
Джерело: 24 канал
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