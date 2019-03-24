Випуск новин за 19:00: Акція на підтримку українських політв'язнів. Заява Путіна щодо українців

У випуску новин за 24 березня станом на 19:00 – у Києві відбулася акція на підтримку Павла Гриба та українських політв'язнів в Росії. З таким закликом активісти зібралися біля посольства Росії у столиці України. Володимир Путін приїжджав до Криму на річницю окупації. Там він заявив про те, що український та російський народи ніколи не сварились.

Також у випуску: Як змінилося життя курсантів-нахімовців, які залишилися вірними Україні. У Харкові жінка з чотирма дітьми вимушена жити в згорілій квартирі. На Львівщині через обвал породи на шахті загинув гірник.