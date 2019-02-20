Выпуск новостей за 19:00: Аннексия Крыма. Федеральное собрание в РФ
В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 19:00 – журналисты 24 канала подготовили видеохронику о том, как происходила насильственная аннексия Крыма Российской Федерацией в 2014 году. Российский президент Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с ежегодным обращением.
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В Украине отмечают День памяти Героев Небесной Сотни: 20 февраля пять лет назад снайперы на протяжении трех часов стреляли в майдановцев.
Источник: 24 канал
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