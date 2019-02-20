Випуск новин за 19:00: Анексія Криму. Федеральні збори в РФ

У випуску новин за 20 лютого станом на 19:00 – журналісти 24 каналу підготували відеохроніку про те, як відбувалася насильницька анексія Криму Російською Федерацією у 2014 році. Російський президент Володимир Путін виступив перед Федеральними зборами зі щорічним зверненням.

Також у випуску: В Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні: 20 лютого п'ять років тому снайпери впродовж трьох годин стріляли у майданівців.