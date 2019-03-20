Выпуск новостей за 19:00: "Аннексия Крыма Украиной". Лекарства по рецепту

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 19:00 – в России заявили, что Крым 23 года был под оккупацией Украины и теперь хотят возмещения. В Госдуме РФ даже создали комиссию, для подсчёта убытков от "аннексии" Крыма Украиной. Правительство утвердило план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. А значит вскоре серьезные лекарства будут отпускать только по назначению врача.

Также в выпуске: Политтехнологи берегут Зеленского от телекамер, чтобы скрыть недостаток знаний и опыта и регулярно собирают вокруг экспертов по всем вопросам.