Выпуск новостей за 19:00: "Аннексия Крыма Украиной". Лекарства по рецепту
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 19:00 – в России заявили, что Крым 23 года был под оккупацией Украины и теперь хотят возмещения. В Госдуме РФ даже создали комиссию, для подсчёта убытков от "аннексии" Крыма Украиной. Правительство утвердило план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. А значит вскоре серьезные лекарства будут отпускать только по назначению врача.
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Источник: 24 канал
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