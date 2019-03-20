Випуск новин за 19:00: "Анексія Криму Україною". Ліки за рецептом

У випуску новин за 20 березня станом на 19:00 – у Росії заявили, що Крим 23 роки був під окупацією України і тепер хочуть відшкодування. У Держдумі РФ навіть створили комісію, яка рахує, скільки саме грошей від України їм за Крим вимагати. Уряд затвердив план боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. А отже невдовзі серйозні ліки в аптеках будуть відпускати лише за призначенням лікаря.

Також у випуску: Політтехнологи бережуть Зеленського від телекамер, аби приховати брак знань і досвіду та регулярно збирають навколо експертів з усіх питань.