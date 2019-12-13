Выпуск новостей за 19:00: "Антиколомойський" законопроект. Гривна укрепляется

В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 19:00 – прошло двое суток, как в парламенте зарегистрировали законопроект, который в узких кругах назвали "Антиколомойским". Он касается "Приватбанка". Украинская национальная валюта продолжает укрепляться. Но эксперты предполагают, что 23 гривны за доллар – вполне достижимый показатель.

Также в выпуске: Что известно о подозреваемых в причастности к убийству Павла Шеремета.