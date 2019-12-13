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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 19:00: "Антиколомойський" законопроект. Гривна укрепляется

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 19:00 – прошло двое суток, как в парламенте зарегистрировали законопроект, который в узких кругах назвали "Антиколомойским". Он касается "Приватбанка". Украинская национальная валюта продолжает укрепляться. Но эксперты предполагают, что 23 гривны за доллар – вполне достижимый показатель.

      Также в выпуске:

      Что известно о подозреваемых в причастности к убийству Павла Шеремета.

      Подозреваемым в убийстве Шеремета избирают меру пресечения: видеотрансляция
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      Теги: Новости политики Приватбанк Игорь Коломойский Выпуск новостей Гривна Доллар-Гривна
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