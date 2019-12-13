Випуск новин за 19:00: "Антиколомойський" законопроєкт. Гривня зміцнюється
У випуску новин 13 грудня станом на 19:00 – минуло дві доби, як у парламенті зареєстрували законопроєкт, який у вузьких колах назвали "Антиколомойським". Він стосується "Приватбанку". Українська національна валюта продовжує зміцнюватися. Але експерти припускають, що 23 гривні за долар – цілком досяжний показник.
Також у випуску:
Що відомо про підозрюваних у причетності до вбивства Павла Шеремета.
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