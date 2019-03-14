Выпуск новостей за 19:00: Армия России. Легализация цензуры в РФ

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 19:00 – оборонный бюджет Украины составляет примерно 7 млрд долларов, тогда как оборонный бюджет России – 70 млрд долларов. Однако из армии продолжают увольняться воины. В России приняли закон, разрешающий цензуру. Согласно ему, будут наказывать за публикации, что оскорбили власть. По мнению российских законодателей, они автоматически являются фейками

Также в выпуске: Несмотря на 5 лет войны, в Россию продолжают активно ездить переполненные поезда из Украины.