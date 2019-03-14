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      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 19:00: Армия России. Легализация цензуры в РФ

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 19:00 – оборонный бюджет Украины составляет примерно 7 млрд долларов, тогда как оборонный бюджет России – 70 млрд долларов. Однако из армии продолжают увольняться воины. В России приняли закон, разрешающий цензуру. Согласно ему, будут наказывать за публикации, что оскорбили власть. По мнению российских законодателей, они автоматически являются фейками

      Также в выпуске:

      Несмотря на 5 лет войны, в Россию продолжают активно ездить переполненные поезда из Украины.

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      Теги: Новости России Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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