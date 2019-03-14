Випуск новин за 19:00: Армія Росії. Легалізація цензури в РФ

У випуску новин за 14 березня станом на 19:00 – оборонний бюджет України становить приблизно сім мільярдів доларів, тоді як оборонний бюджет Росії –70 мільярдів доларів. Проте з армії продовжують звільнятися воїни. У Росії схвалили закон, що легалізує цензуру. Згідно з ним, каратимуть за публікації, які образили владу. На думку російських законодавців, вони автоматично є фейковими.

Також у випуску: Незважаючи на 5 років війни, до Росією продовжують активно їздити переповнені потяги з України.