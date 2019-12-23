Выпуск новостей за 19:00: Аваков на посту министра МВД. Возвращение украинских пленников

В выпуске новостей за 23 декабря состоянием на 19:00 – во время формирования правительства за министра МВД Арсена Авакова лично поручился президент Владимир Зеленский. Благодаря сферам влияния глава МВД теперь находится в первом эшелоне тех, чье мнение слушает глава государства. Обмен пленными состоится до конца года. Трехсторонняя контактная группа договорилась об условиях обмена пленными с ОРДЛО

Также в выпуске: В этом году украинцы приобрели более 7 тысяч электрокаров. И это на треть больше, чем в прошлом году. Такая популярность "зеленых" автомобилей стимулирует на законодательном уровне защищать права их владельцев.