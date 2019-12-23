20:26
23 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Випуск новин за 19:00: Аваков на посаді міністра МВС. Повернення українських бранців

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 грудня станом на 19:00 – під час формування уряду за міністра МВС Арсена Авакова особисто поручився президент Володимир Зеленський. Через власні сфери впливу глава МВС тепер знаходиться у першому ешелоні тих, чию думку слухає глава держави. Обмін полоненими відбудеться до кінця року. Тристороння контактна група домовилася про умови обміну полоненими між Україною та ОРДЛО.

      Також у випуску:

      Цього року українці придбали понад 7 тисяч електрокарів. І це на третину більше, ніж торік. Така популярність "зелених" автівок стимулює на законодавчому рівні захищати права їхніх власників.

      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні
      55740
      Теги: Випуск новин Обмін полоненими Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Безпека в школі: як вберегти дитину від нещасних випадків у навчальному закладі
      Блог Соцмережі 40
      сьогодні , 19:00 Марина Бех-Романчук: про жертви заради спорту, себе як бренд та медаль Чемпіонату світу
      Станіслав Безушко 209
      сьогодні , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      386
      сьогодні , 17:52 Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      Інна Жолобович 19840
      сьогодні , 17:30 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
      Юлія Турелик 553
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук