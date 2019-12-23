Випуск новин за 19:00: Аваков на посаді міністра МВС. Повернення українських бранців
У випуску новин за 23 грудня станом на 19:00 – під час формування уряду за міністра МВС Арсена Авакова особисто поручився президент Володимир Зеленський. Через власні сфери впливу глава МВС тепер знаходиться у першому ешелоні тих, чию думку слухає глава держави. Обмін полоненими відбудеться до кінця року. Тристороння контактна група домовилася про умови обміну полоненими між Україною та ОРДЛО.
Також у випуску:
Цього року українці придбали понад 7 тисяч електрокарів. І це на третину більше, ніж торік. Така популярність "зелених" автівок стимулює на законодавчому рівні захищати права їхніх власників.
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