Випуск новин за 19:00: Аваков на посаді міністра МВС. Повернення українських бранців

У випуску новин за 23 грудня станом на 19:00 – під час формування уряду за міністра МВС Арсена Авакова особисто поручився президент Володимир Зеленський. Через власні сфери впливу глава МВС тепер знаходиться у першому ешелоні тих, чию думку слухає глава держави. Обмін полоненими відбудеться до кінця року. Тристороння контактна група домовилася про умови обміну полоненими між Україною та ОРДЛО.

Також у випуску: Цього року українці придбали понад 7 тисяч електрокарів. І це на третину більше, ніж торік. Така популярність "зелених" автівок стимулює на законодавчому рівні захищати права їхніх власників.